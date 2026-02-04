Exfuncionarios de Bugaba detenidos por uso irregular de fondos de la AND

Panamá- El exrepresentante y el extesorero de la Junta Comunal de Bugaba (Chiriquí), durante el período 2019-2024, fueron aprehendidos este miércoles por presunto peculado, en medio de un operativo adelantado por la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional.

A los dos indiciados se les investiga por la presunta comisión de irregularidades en el manejo de fondos transferidos por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), lo que generó una afectación económica al Estado por B/.49,730.

En medio de las diligencias de allanamiento, las autoridades lograron ubicar equipos tecnológicos y otros indicios relacionados con las investigaciones por el delito contra la administración pública en la modalidad de peculado, los cuales serán ingresados al proceso como evidencias vinculantes.

