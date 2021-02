¡Corre, corre, nos van a robar! Delincuentes vigilan tus ejercicios

Dos mujeres se salvaron de ser víctimas de un asalto o secuestro exprés cuando realizaban su rutina de ejercios, a eso de las 9:30 de la noche, por el área del malecón de Costa del Este.

Las mujeres reportaron que dos sujetos, en un auto, tipo taxi, de marca Hyundai Picanto, le montaron persecución, cuando estas se percataron de las intenciones de los delincuentes y corrieron en busca de ayuda.

Una de las mujeres indicó que se dio cuenta de que algo no andaba bien, porque el auto se mantenía con las luces intermitentes encendidas y, en momentos se desplazaba muy lentamente, cerca de ellas.

"Creo que no nos hicieron nada en ese instante porque se acercaban caminando 4 fornidos jóvenes. Los delincuentes siguieron de largo, pero se estacionaron más adelante. Fue entonces, que decidimos cruzar hacia el otro lado de la vía, cambiar la dirección y luego empezar a correr. A esa hora, no había nadie por el área.

Un seguridad de la sucursal del Banco Aliado del sector, les brindó ayuda luego de explicarle lo que había sucedido y de llamar a la Policía Nacional. Y, estando en espera de los uniformados, el auto con los dos delincuentes a bordo, pasó, pero desafortunadamente no lograron ver el número de la placa.

Tres agentes de la Policía Nacional de la estación del área de Costa del Este se portaron a la altura, dijo una de las afectadas, e indicó que las escoltaron para que estuvieran a salvo.