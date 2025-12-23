Sucesos - 23/12/25 - 12:36 PM

Reprograman audiencia de apelación de César Caicedo por caso Nodriza

El cambio de fecha de la audiencia, que debía efectuarse este martes, se ordenó porque que tres de los abogados de los imputados no se presentaron al acto

 

Por: Redacción Web -

Panamá- La audiencia de apelación contra la medida cautelar ordenada a los implicados en el caso Nodriza, que involucra a César Caicedo, fue reprogramada para el próximo lunes, 29 de diciembre, a las 8:30 a.m.

Según informó el fiscal William Granados, el cambio de fecha de la audiencia, que debía efectuarse este martes, se ordenó porque que tres de los abogados de los imputados no se presentaron al acto por razones que se desconocen.

Los 8 implicados en este caso se presentaron hoy a la sede del Sistema Penal Acusatorio en Plaza Fortuna, ubicado en Villa Lucre para participar en la audiencia de apelación en la sala 5. Uno de ellos fue atendido por paramédicos, ya que presentaba quebrantos de salud.

El pasado 4 de diciembre, tras la Operación Nodriza, a los sospechosos se les judicializó el caso y se les imputaron cargos por conspiración para cometer delitos relacionados con el tráfico de drogas.

A César Caicedo Asprilla, a su hermano Carlos y a otro implicado se les aplicó la medida cautelar de detención domiciliaria, mientras que a los otros cinco se les aplicó el reporte periódico.

A inicios de este mes, la Fiscalía de Drogas y la Policía Nacional adelantaron la Operación Nodriza en las provincias de Panamá Oeste y Panamá, tras una investigación que tuvo su génesis en marzo de 2023.

Esta operación permitió desarticular una organización criminal dedicada a delitos relacionados con drogas, que mantenía su centro de operaciones en territorio nacional y supuestamente era liderada por un ciudadano de nacionalidad colombiana y César Caicedo (padre de Dayra Caicedo, privada de libertad a inicios de año).

