Pillado con los cables: detienen a hombre hurtando cables de la ACP

Panamá- Cables de cobre de alta tensión formarán parte de la evidencia en contra de un hombre de 39 años, al cual se le detectó llevándose dichos materiales de las instalaciones de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en la provincia de Colón, a principios de esta semana.

Todo comenzó cuando una llamada alertó a la Policía Canalera, cuyas unidades se trasladaron al lugar y encontraron un vehículo tipo pick-up, color blanco, perteneciente a una empresa privada. En la revisión del vehículo, se observó que transportaba cables de cobre de alta tensión.

Por ello, el conductor fue detenido y trasladado por agentes de la Policía Canalera a la sede del organismo de seguridad en la comunidad de Margarita, en el corregimiento de Cristóbal, en las afueras de la ciudad de Colón.

Ahora, esta persona enfrenta el delito de hurto a propiedad del Estado en contra de la ACP.

Al lugar se presentó personal técnico de la institución (ACP) para verificar la situación, el cual indicó que se interpondrá la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes.



