Sucesos - 23/12/25 - 12:01 PM

Pillado con los cables: detienen a hombre hurtando cables de la ACP

Una llamada alertó a la Policía Canalera, cuyas unidades se trasladaron al lugar y encontraron un vehículo tipo pick-up que transportaba cables de cobre de alta tensión.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Cables de cobre de alta tensión formarán parte de la evidencia en contra de un hombre de 39 años, al cual se le detectó llevándose dichos materiales de las instalaciones de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en la provincia de Colón, a principios de esta semana.

Todo comenzó cuando una llamada alertó a la Policía Canalera, cuyas unidades se trasladaron al lugar y encontraron un vehículo tipo pick-up, color blanco, perteneciente a una empresa privada. En la revisión del vehículo, se observó que transportaba cables de cobre de alta tensión.

Por ello, el conductor fue detenido y trasladado por agentes de la Policía Canalera a la sede del organismo de seguridad en la comunidad de Margarita, en el corregimiento de Cristóbal, en las afueras de la ciudad de Colón.

Ahora, esta persona enfrenta el delito de hurto a propiedad del Estado en contra de la ACP.

Al lugar se presentó personal técnico de la institución (ACP) para verificar la situación, el cual indicó que se interpondrá la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes.


 

Te puede interesar

Reprograman audiencia de apelación de César Caicedo por caso Nodriza

Reprograman audiencia de apelación de César Caicedo por caso Nodriza

 Diciembre 23, 2025
Pillado con los cables: detienen a hombre hurtando cables de la ACP

Pillado con los cables: detienen a hombre hurtando cables de la ACP

 Diciembre 23, 2025
Conductor de motocicleta muere tras colisionar con sedán en la vía a Boquete

Conductor de motocicleta muere tras colisionar con sedán en la vía a Boquete

 Diciembre 23, 2025
Disparo accidental en San Miguelito deja una adolescente hospitalizada

Disparo accidental en San Miguelito deja una adolescente hospitalizada

 Diciembre 23, 2025
Engaño descarado: camión con madera teca transportaba alijo de drogas

Engaño descarado: camión con madera teca transportaba alijo de drogas

 Diciembre 23, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Padre e hijo ejecutados a tiros camino a su casa en San Miguelito

Padre e hijo ejecutados a tiros camino a su casa en San Miguelito
Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Accidente en Tonosí eleva a siete las muertes por tránsito en Los Santos

Accidente en Tonosí eleva a siete las muertes por tránsito en Los Santos
Extranjero es asesinado durante asalto a vivienda en David, Chiriquí

Extranjero es asesinado durante asalto a vivienda en David, Chiriquí
Atropello en desfile navideño de San Miguelito deja 8 heridos

Atropello en desfile navideño de San Miguelito deja 8 heridos