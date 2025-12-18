Sucesos - 18/12/25 - 10:28 AM

Crimen en la selva: Asesinan a hombre en Quebrada Lastenia, Darién

Por lo remota que se encuentra esa región selvática, se desconocen mayores detalles de cómo ocurrió el crimen.

 

Por: Redacción Web

Panamá- Un hombre de 56 años fue asesinado ayer en una residencia tipo tambo, en el área conocida como Quebrada Lastenia, ubicada en el corregimiento de Zapallar, distrito de Santa Fe, provincia de Darién.

Por lo remota que se encuentra esa región selvática, se desconocen mayores detalles de cómo ocurrió el crimen, por lo que personal de la Sección de Homicidio y Femicidio de Darién, Criminalística y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) se trasladaron a la escena, custodiados por agentes del Senafront, para realizar las pesquisas.

Las autoridades realizan el levantamiento del cuerpo y las investigaciones de rigor para ubicar al asesino, ya que hasta el momento se mantiene prófugo.

 

 

