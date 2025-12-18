Ataque a balazos en Martín Luther King deja dos hombres heridos

Panamá- Dos hombres resultaron heridos por arma de fuego la noche del miércoles en la provincia de Colón, por lo que fue necesario trasladarlos a la sala de urgencias de la Caja de Seguro Social para que recibieran atención médica.

El ataque armado se dio en la comunidad de Martín Luther King, que pertenece al corregimiento de Cativá.

Los heridos fueron Joel Locarmo, de 28 años de edad, quien recibió una herida en el pecho, y Néstor Rodríguez, de 45 años de edad, quien fue impactado en el costado derecho.

Ambos fueron recibidos en la sala de emergencias de la Policlínica Dom Laurencia Jaén Ocaña, del corregimiento de Sabanitas.

Al parecer, ambas víctimas se encontraban en la parte exterior de un mini súper de esta comunidad cuando llegaron pistoleros y empezaron a disparar, hiriéndolos a ambos.

Se mantiene una investigación abierta por este atentado contra la vida de estas dos personas.