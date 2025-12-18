Sucesos - 18/12/25 - 10:55 AM

Mulino: Al asesino, así sea menor, hay que juzgarlo con todo el peso de la ley

Mulino recordó que Panamá ya vivió este debate, cuando siendo ministro impulsó elevar la edad de imputabilidad de 12 a 14 años.

 

Por: Redacción / Crítica -

El presidente José Raúl Mulino dijo que al asesino, así sea menor, hay que juzgarlo con todo el peso de la ley.  

Mulino aseguró que el país no puede seguir mirando hacia otro lado mientras el crimen organizado utiliza a jóvenes para cometer delitos graves.

Recordó que Panamá ya vivió este debate, cuando siendo ministro impulsó elevar la edad de imputabilidad de 12 a 14 años, decisión que en su momento fue duramente criticada. Hoy, aseguró, la realidad demuestra que muchos menores saben perfectamente lo que hacen.

“Un muchacho de 14 años sabe lo que es sacar un arma y meterle ocho tiros a una persona. Eso no es un error, eso es ser un asesino”, afirmó el mandatario.

Las declaraciones se dieron en el contexto del homicidio de un oficial de la Policía Nacional, hecho que calificó como un acto con premeditación y alevosía, y por el cual exigió penas ejemplares, tanto para los adultos como para los menores involucrados.

El presidente confirmó que ya conversó con el director de la Policía y que los fiscales están solicitando sanciones severas. Además, dejó claro que si es necesario revisar la ley del menor, el Gobierno lo hará, aunque insistió en que el principal problema no es la ley, sino su aplicación.

Te puede interesar

Buscan nuevo vinculado con privación y homicidio de "Chicho" en Changuinola

Buscan nuevo vinculado con privación y homicidio de "Chicho" en Changuinola

 Diciembre 18, 2025
Mulino: Al asesino, así sea menor, hay que juzgarlo con todo el peso de la ley

Mulino: Al asesino, así sea menor, hay que juzgarlo con todo el peso de la ley

 Diciembre 18, 2025
Crimen en la selva: Asesinan a hombre en Quebrada Lastenia, Darién

Crimen en la selva: Asesinan a hombre en Quebrada Lastenia, Darién

 Diciembre 18, 2025
¡Hay dolor! Despiden con honores al capitán Isaza, caído cumpliendo su deber

¡Hay dolor! Despiden con honores al capitán Isaza, caído cumpliendo su deber

 Diciembre 18, 2025
Niña de 11 años muere atropellada en Boquerón

Niña de 11 años muere atropellada en Boquerón

 Diciembre 18, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

28 heridos tras colisión de dos buses en el Puente de las Américas

28 heridos tras colisión de dos buses en el Puente de las Américas
Se entrega el cuarto implicado en asesinato de policía y civil

Se entrega el cuarto implicado en asesinato de policía y civil
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Trabajo comunitario para "La Parce" desata ronchas. Denuncian corrupción

Trabajo comunitario para "La Parce" desata ronchas. Denuncian corrupción

Sepultan a Naydeline entre consignas y globos blancos en el cementerio Amador

Sepultan a Naydeline entre consignas y globos blancos en el cementerio Amador