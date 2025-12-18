Mulino: Al asesino, así sea menor, hay que juzgarlo con todo el peso de la ley

El presidente José Raúl Mulino dijo que al asesino, así sea menor, hay que juzgarlo con todo el peso de la ley.



Mulino aseguró que el país no puede seguir mirando hacia otro lado mientras el crimen organizado utiliza a jóvenes para cometer delitos graves.

Recordó que Panamá ya vivió este debate, cuando siendo ministro impulsó elevar la edad de imputabilidad de 12 a 14 años, decisión que en su momento fue duramente criticada. Hoy, aseguró, la realidad demuestra que muchos menores saben perfectamente lo que hacen.

“Un muchacho de 14 años sabe lo que es sacar un arma y meterle ocho tiros a una persona. Eso no es un error, eso es ser un asesino”, afirmó el mandatario.

Las declaraciones se dieron en el contexto del homicidio de un oficial de la Policía Nacional, hecho que calificó como un acto con premeditación y alevosía, y por el cual exigió penas ejemplares, tanto para los adultos como para los menores involucrados.

El presidente confirmó que ya conversó con el director de la Policía y que los fiscales están solicitando sanciones severas. Además, dejó claro que si es necesario revisar la ley del menor, el Gobierno lo hará, aunque insistió en que el principal problema no es la ley, sino su aplicación.