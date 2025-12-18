Sucesos - 18/12/25 - 11:10 AM

Buscan nuevo vinculado con privación y homicidio de "Chicho" en Changuinola

La Fiscalía Regional de Bocas del Toro y la Policía Nacional solicitan a cualquier persona que tenga información que permita ubicar al sospechoso que lo denuncie de forma confidencial.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Johan Daniel Rivera Arosemena, de 18 años, presunto implicado en la privación de libertad y homicidio de Boris Guerra Rowe (27), es buscado por las autoridades por su presunta vinculación con este hecho.

Por tal motivo, la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Bocas del Toro y la Policía Nacional solicitan a cualquier persona que tenga información que permita ubicar a Rivera que se comunique de manera confidencial a los teléfonos 750-0169 o 750-0425.

Por este caso, en octubre pasado, fueron capturados y judicializados otros dos señalados, los cuales permanecen bajo detención provisional, imputados por los delitos contra la libertad (desaparición forzada) y contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio agravado.

La víctima, conocida como Chicho, fue privada de libertad el pasado 23 de septiembre afuera de la casa de su abuela, ubicada en el corregimiento de Finca 4, distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro. No fue hasta casi semana y media después de haber desaparecido que su cadáver en descomposición fue ubicado en una fosa clandestina en una finca de plátanos, no muy lejos de donde fue secuestrado.

Un día después de que las autoridades ubicaron el cadáver de Chicho, los dos primeros sospechosos fueron aprehendidos, ya que fueron identificados gracias a un video de un sistema de vigilancia que captó el momento de la privación de libertad.

 

