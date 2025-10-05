Sucesos - 05/10/25 - 01:39 PM

Cuatro viajeros salvados tras naufragar su bote artesanal

Según imágenes del operativo de rescate compartidas por el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), en la embarcación viajaban dos mujeres y dos hombres.

 

Por: Redacción Web -

Panamá - Cuatro personas que viajaban en una embarcación artesanal que naufragó fueron rescatadas durante la madrugada de este domingo, en el punto donde desembocan los ríos El Balsa y Tuira, ubicados en el corregimiento de Tucutí, Chepigana, provincia de Darién.

Una vez que los uniformados recibieron la alerta, se trasladaron al lugar, ubicaron a las víctimas del naufragio y las trasladaron a un puerto en el corregimiento de La Palma, donde recibieron atención médica.

 

