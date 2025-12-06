Sucesos - 06/12/25 - 03:48 PM

Aprehenden en Colón a hombre buscado por homicidio desde marzo

La captura se dio en Villa del Caribe, corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón.

 

Por: Redacción/Sucesos -

En un operativo en Villa del Caribe, corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón, la Policía Nacional aprehendió a un hombre, quien, al ser verificado mediante el Sistema de Verificación Ciudadana, reflejó un oficio pendiente por el delito de homicidio doloso agravado.

LEE TAMBIÉN: Cabello dice que Venezuela está en una revolución pacífica, pero no desarmada

El individuo, de 33 años, era requerido por el Tribunal Superior del Primer Circuito Judicial de Panamá, con fecha del 11 de marzo de 2025. 

Según  la institución,  el sujeto fue trasladado ante la autoridad competente para continuar con su proceso legal.

