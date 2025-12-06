Aprehenden en Colón a hombre buscado por homicidio desde marzo

En un operativo en Villa del Caribe, corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón, la Policía Nacional aprehendió a un hombre, quien, al ser verificado mediante el Sistema de Verificación Ciudadana, reflejó un oficio pendiente por el delito de homicidio doloso agravado.

El individuo, de 33 años, era requerido por el Tribunal Superior del Primer Circuito Judicial de Panamá, con fecha del 11 de marzo de 2025.

Según la institución, el sujeto fue trasladado ante la autoridad competente para continuar con su proceso legal.