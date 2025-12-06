Sucesos - 06/12/25 - 02:22 PM

Le dan un tiro en El 20 de Colón

Según los reportes, la víctima señala que estaba en un parking, cuando de repente un sujeto desconocido le realiza el disparo.

 

Por: Diómedes Sánchez S. -

Con disparo en el muslo derecho quedó Yonathan Reyes, de 18 años, luego de ser atacado en el corregimiento de San Juan, área de la transístmica de Colón.

Se reportó que este incidente violento se dio a las 1:05 a.m. de este sábado en la entrada hacia la comunidad de Santa Cruz, por la población conocida como El 20.

En la investigación inicial, la víctima señala que estaba en un parking, cuando de repente un sujeto desconocido le realiza el disparo. 

LEE TAMBIÉN: Alcaldía de Penonomé y Cobre Panamá encienden la Navidad

Al lugar llegaron los agentes de la Policía Nacional y observan al joven herido, al cual trasladan hacia el cuarto de urgencias de la Policlínica de Nuevo San Juan, situada en el corregimiento de Buena Vista, área de la transístmica, para que recibiera atención médica. 

El joven Reyes no reside en este corregimiento, sino en Chilibre, Panamá Norte. Se investigará por qué esta persona impactó al joven, sin razón aparente.

Te puede interesar

Aprehenden en Colón a hombre buscado por homicidio desde marzo

Aprehenden en Colón a hombre buscado por homicidio desde marzo

 Diciembre 06, 2025
Le dan un tiro en El 20 de Colón

Le dan un tiro en El 20 de Colón

 Diciembre 06, 2025
Impactan a dos en Colón

Impactan a dos en Colón

 Diciembre 06, 2025
Decomisan 835 paquetes de droga en el Pacífico panameño

Decomisan 835 paquetes de droga en el Pacífico panameño

 Diciembre 06, 2025
Muerto por accidente de tránsito en Colón

Muerto por accidente de tránsito en Colón

 Diciembre 06, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Narco caso golpea al Partido Popular

Narco caso golpea al Partido Popular
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Abogada: Planells tenía línea directa con María Eugenia y magistrados

Abogada: Planells tenía línea directa con María Eugenia y magistrados
Aprehenden mamá de niña asesinada a golpes; padrastro ya había sido retenido

Aprehenden mamá de niña asesinada a golpes; padrastro ya había sido retenido