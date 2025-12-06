Le dan un tiro en El 20 de Colón

Con disparo en el muslo derecho quedó Yonathan Reyes, de 18 años, luego de ser atacado en el corregimiento de San Juan, área de la transístmica de Colón.

Se reportó que este incidente violento se dio a las 1:05 a.m. de este sábado en la entrada hacia la comunidad de Santa Cruz, por la población conocida como El 20.

En la investigación inicial, la víctima señala que estaba en un parking, cuando de repente un sujeto desconocido le realiza el disparo.

Al lugar llegaron los agentes de la Policía Nacional y observan al joven herido, al cual trasladan hacia el cuarto de urgencias de la Policlínica de Nuevo San Juan, situada en el corregimiento de Buena Vista, área de la transístmica, para que recibiera atención médica.

El joven Reyes no reside en este corregimiento, sino en Chilibre, Panamá Norte. Se investigará por qué esta persona impactó al joven, sin razón aparente.