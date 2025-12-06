Sucesos - 06/12/25 - 12:46 PM

Impactan a dos en Colón

Dos personas resultaron heridas en la comunidad Alto de Los Lagos, en el corregimiento de Cristóbal Este.

 

Por: Diómedes Sánchez S. -

La mañana de este sábado 6 de diciembre, dos personas resultaron heridas en la comunidad Alto de Los Lagos, en el corregimiento de Cristóbal Este, en la provincia de Colón, resultado de la violencia que no cesa en esta parte del país.

En lo que va de este año, unas 103 personas han perdido la vida a manos de esta situación social que afecta a muchas familias colonenses, dejando mucho dolor y luto.

La información preliminar de este caso violento señala que en una de las calles de esta populosa comunidad se escucharon varios impactos por arma de fuego.

Y luego observaron a dos personas heridas, las mismas que fueron trasladadas hacia el nuevo cuarto de urgencias del hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, a unos minutos de esta población.

La Policía Nacional llegó al lugar donde se dio el incidente para tratar de investigar inicialmente este suceso de violencia.

