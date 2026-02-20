¡Con las manos en la masa! Capturan a ladrón de cobre dentro del Smithsonian

Panamá- Agentes de la Policía Ambiental sorprendieron a un hombre extrayendo cobre dentro de un inmueble que forma parte del Instituto Smithsonian, situado en Gamboa, que pertenece al corregimiento de Cristóbal, en la provincia de Colón.

El sujeto ingresó a la estructura y empezó a sacar cobre de las instalaciones, cuando llegó la Policía Ambiental y lo descubrió con "la mano en la masa".

Esta persona ya había provocado vandalismo en contra de la instalación, donde había realizado el hurto de cables de cobre, lo que generó daños económicos que fueron calificados como significativos.

El individuo fue llevado ante el juez de paz de Ancón para que responda por los daños causados a la propiedad de este instituto de investigación.