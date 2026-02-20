Oscura vía fue su tumba: Peatón muere atropellado en La Pintada

Panamá- El señor Rigoberto Morán Martínez, de 39 años, murió luego de ser atropellado en la vía principal de Santa María, distrito de La Pintada, en la provincia de Coclé.

Morán se acababa de bajar de un autobús y se disponía a cruzar por la oscura vía cerca de las 10:00 p.m. de ayer, cuando fue impactado por una camioneta de lujo conducida por un hombre de 46 años, de nacionalidad rusa.

Producto del fuerte impacto contra la carrocería del vehículo, Morán terminó con serios politraumatismos, por lo que el conductor solicitó ayuda. Unidades de la Sección de Atención Médica Prehospitalaria de Emergencia y Rescate (SAMER) se trasladaron al lugar y llevaron al herido al Hospital Aquilino Tejeira, en Penonomé.

Lamentablemente, pese a los esfuerzos de los paramédicos y los galenos que atendieron a Morán en el hospital, este falleció en la sala de emergencias.

Ahora, las unidades de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito y de Accidentología del Ministerio Público deben investigar el caso para establecer de quién fue la culpa: si del peatón o del conductor de la camioneta.