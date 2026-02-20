Sucesos - 20/2/26 - 10:22 AM

Oscura vía fue su tumba: Peatón muere atropellado en La Pintada

El hombre se acababa de bajar de un autobús y se disponía a cruzar por la oscura vía cerca de las 10:00 p.m. de ayer, cuando fue impactado por una camioneta de lujo conducida por un hombre de 46 años, de nacionalidad rusa.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- El señor Rigoberto Morán Martínez, de 39 años, murió luego de ser atropellado en la vía principal de Santa María, distrito de La Pintada, en la provincia de Coclé.

Morán se acababa de bajar de un autobús y se disponía a cruzar por la oscura vía cerca de las 10:00 p.m. de ayer, cuando fue impactado por una camioneta de lujo conducida por un hombre de 46 años, de nacionalidad rusa.

Producto del fuerte impacto contra la carrocería del vehículo, Morán terminó con serios politraumatismos, por lo que el conductor solicitó ayuda. Unidades de la Sección de Atención Médica Prehospitalaria de Emergencia y Rescate (SAMER) se trasladaron al lugar y llevaron al herido al Hospital Aquilino Tejeira, en Penonomé.

Lamentablemente, pese a los esfuerzos de los paramédicos y los galenos que atendieron a Morán en el hospital, este falleció en la sala de emergencias.

Ahora, las unidades de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito y de Accidentología del Ministerio Público deben investigar el caso para establecer de quién fue la culpa: si del peatón o del conductor de la camioneta.

 

Te puede interesar

¡Ayuda a encontrarlo! Buscan a Yhojan Ardines, desaparecido en San Miguelito

¡Ayuda a encontrarlo! Buscan a Yhojan Ardines, desaparecido en San Miguelito

 Febrero 20, 2026
Golpe al agro: Detienen implicados en manejo irregular de fondos del cacao

Golpe al agro: Detienen implicados en manejo irregular de fondos del cacao

 Febrero 20, 2026
Oscura vía fue su tumba: Peatón muere atropellado en La Pintada

Oscura vía fue su tumba: Peatón muere atropellado en La Pintada

 Febrero 20, 2026
Mandan a prisión al exalcalde de Arraiján por caso de $815 mil

Mandan a prisión al exalcalde de Arraiján por caso de $815 mil

Febrero 20, 2026
¡Con las manos en la masa! Capturan a ladrón de cobre dentro del Smithsonian

¡Con las manos en la masa! Capturan a ladrón de cobre dentro del Smithsonian

Febrero 20, 2026

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¿Qué le paso?: Chitreano es encontrado muerto en su casa con heridas de bala

¿Qué le paso?: Chitreano es encontrado muerto en su casa con heridas de bala

Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital

Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Fiscalía persigue a degenerados por videos de menores en Carnaval

Fiscalía persigue a degenerados por videos de menores en Carnaval
Acribillado en Santa Marta; el segundo crimen en 36 horas

Acribillado en Santa Marta; el segundo crimen en 36 horas