Decomisan casi 59 mil dólares falsos y capturan a dos hombres



Panamá- Dos hombres aprehendidos y unos 59 mil dólares falsos decomisados fue el resultado de la Operación Numeral, efectuada por las autoridades en los corregimientos de Juan Díaz y Don Bosco.

Los sospechosos, presuntos miembros de una red de falsificación de dólares, fueron capturados en una plaza comercial ubicada en Juan Díaz, luego de que fueran detectados por unidades policiales moviéndose en un vehículo con actitud sospechosa. El nerviosismo de los hombres los delató, por lo cual los uniformados les solicitaron revisar el interior del automóvil. Para sorpresa de los agentes, dentro encontraron 24,720 dólares en billetes falsos en denominaciones de 10, 20, 50 y 100, los cuales, al ser examinados con detenimiento, se determinó que eran falsificados ya que todos tenían la misma numeración.

La investigación llevó a las unidades de la Dirección de Investigación Judicial y al Ministerio Público hasta un local de una sedería ubicada en Don Bosco, donde ubicaron otros 34,277 dólares en billetes falsos de 1, 5, 10, 20, 50 y 100. Al parecer, la sedería servía como punto de reventa de los billetes falsos, por lo que las investigaciones continúan para dar con el paradero del equipo utilizado para la duplicación, así como de otros implicados en esta red.

En tanto, los detenidos deberán enfrentar a un juez de garantías, quien les declarará legal la aprehensión, dará por presentada la formulación de la imputación por el delito contra la fe pública en su modalidad de falsificación de monedas, y establecerá la medida cautelar que deberán cumplir mientras avanza la investigación del caso.