Decomisan más de 5 mil paquetes de presunta droga en Isla del Rey

Un importante decomiso de 5,356 paquetes de presunta sustancia ilícita, equivalentes a más de 5 toneladas, fue ubicado en playa Bongo, Isla del Rey, en el Archipiélago de Las Perlas, informó el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

La acción se desarrolló mediante labores de inteligencia, patrullajes y control del tráfico marítimo ilícito.

De acuerdo con las autoridades, una embarcación encalló en un área rocosa tras huir de la policía con varios tripulantes a bordo. Los tripulantes escaparon del lugar, dejando la nave abandonada, con una fisura producto del impacto.

"Un certero golpe al crimen organizado transnacional y al tráfico marítimo ilícito, que impidió que estas sustancias llegaran a los hogares panameños", señaló la entidad.

El Aeronaval señaló que junto a la Fiscalía de Drogas de Panamá se trasladó la presunta sustancia a la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino, donde se realizarán las diligencias correspondientes.

La entidad destacó que en el lugar se contabilizaron 120 sacos.

