Dengue se come a los corregimientos

Una posible epidemia del mortal dengue se avecina sobre el distrito capital si la población no pone de su parte y acaba con los criaderos del mosquito Aedes aegypti. Según datos de la Región Metropolitana de Salud, durante la semana epidemiológica 35 se han notificado 5,395 casos de esta enfermedad con dos defunciones y 17 casos graves.

Los corregimientos más afectados por la enfermedad son Tocumen con 839 casos, 24 de Diciembre con 591 casos, Pedregal con 362, Río Abajo con 221 y Las Garzas con 189 afectados.

De acuerdo con el doctor Jonathan Guevara Guerra, jefe de Salud Metropolitana de Panamá, la tasa de incidencia para la semana epidemiológica 35 es de 354 casos por cada 100 mil habitantes. Comparativamente, para el año 2024 la tasa de incidencia fue de 642 casos por cada 100,000 habitantes.

Explicó que los grupos de edades más afectados por la enfermedad son de 35 a 49 años con 588 casos, de 25 a 34 años con 503 casos, de 10 a 14 años con 409 casos y de 50 a 59 años con 361 casos.

Guevara Guerra destacó que el Ministerio de Salud y las juntas comunales realizan esfuerzos de fumigación y limpieza, especialmente en los corregimientos con mayor incidencia de dengue, pero se necesita con urgencia que la comunidad coopere, acabando con los criaderos o este esfuerzo será en vano.

Por su parte, Arielis Barria, representante de Tocumen, el corregimiento con más casos de dengue en el distrito capital, destacó que se le ha hecho un llamado a la comunidad para que sean el primer escudo contra la enfermedad, limpiando sus casas y acabando con los posibles criaderos, porque la fumigación solo mata al mosquito adulto, pero no a las larvas.

“Si los casos de dengue no bajan en el corregimiento, tendremos que poner mano dura y comenzar a poner multas ejemplares, porque gracias a Dios no se ha dado ninguna muerte por dengue en la comunidad, pero si la población no coopera, esto puede pasar en cualquier momento”, destacó Barria.