Sucesos - 19/11/25 - 11:23 AM

Desalojan Hospital Santo Tomás tras reporte de gas Irritante

Personal del Cuerpo de Bomberos se presentaron al centro médico para coordinar el desalojo preventivo.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá-  Pacientes y colaboradores del Hospital Santo Tomás fueron evacuados esta mañana de forma preventiva del 'Elefante Blanco', luego de que se reportara la posible presencia de un gas irritante en el área de Hemodiálisis, según confirmó el Cuerpo de Bomberos.

Unidades de la sección de Materiales Peligrosos (MATPEL), el Servicio de Atención Médica Prehospitalaria, Emergencias y Rescate (SAMER) y personal operativo de la Estación 1 se presentaron al centro médico para coordinar el desalojo preventivo.

"Durante la intervención, los equipos especializados realizaron mediciones y verificaciones preliminares para descartar riesgos y determinar la naturaleza del incidente. Las labores continúan en el sitio con el objetivo de garantizar la seguridad del personal médico, los pacientes y las áreas cercanas", detalló la entidad.


 

 


 

