Sucesos - 05/12/25 - 03:17 PM

Detenidos provisionalmente por hurto de llantas en Zona Libre

El hecho delictivo ocurrió en una bodega de la Zona Libre de Colón, donde los cinco imputados ingresaron y se apoderaron de neumáticos.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Cinco sujetos fueron atrapados llevándose llantas de vehículo en un camión, gracias a la captación de cámaras de videovigilancia en una coordinación entre la seguridad de la Zona Libre de Colón y la Policía Nacional.

Se conoció que el hecho delictivo ocurrió en una bodega de la Zona Libre de Colón, donde los cinco imputados ingresaron y se apoderaron de neumáticos para luego cargarlos, sacarlos del depósito e introducirlos en un camión; sin embargo, fueron aprehendidos en flagrancia por agentes policiales.

A estos ciudadanos, cuyas edades oscilan entre los 25 y 28 años, se les decretó la medida cautelar de detención provisional por el delito de hurto agravado. Esto ocurrió después de que la Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala demostrara su participación en el hecho, ocurrido el 26 de noviembre de 2025.

Durante la audiencia, la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala solicitó al Juzgado de Garantías la legalización de las aprehensiones y la formulación de imputación contra los cinco hombres, peticiones que fueron admitidas.

