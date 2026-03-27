Desaparece y lo encuentran muerto en el río Chagres

Panamá- ¡Tristeza! El señor Gabriel Quiel, de 45 años, quien fue reportado como desaparecido el miércoles en la comunidad de El 20, ubicada en el corregimiento de San Juan, fue encontrado sin vida este viernes en las aguas del río Chagres, en Colón.

La noticia ha consternado a los familiares de Quiel, ya que estos tenían la esperanza de encontrarlo con vida.

Fue a eso de las 2:00 de la tarde del miércoles que un morador del corregimiento de Nuevo Chagres vio a Quiel a la altura del puente sobre el río Chagres e inmediatamente avisó a sus familiares. Sin embargo, aunque estos llegaron al lugar tan pronto como pudieron, no lograron ubicarlo.

Ante la desesperación por no dar con su paradero, la familia de Quiel interpuso una denuncia por su desaparición ante la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en el distrito de Chagres, pero sus esperanzas quedaron truncadas luego de que, este viernes, tras labores de búsqueda, su cadáver fue ubicado en las aguas del río.

Don Gabriel padecía de ataques epilépticos, por lo que se investiga si tuvo un episodio y cayó al río accidentalmente, ahogándose.



