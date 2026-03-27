Balacera en Santa Ana deja dos heridos, entre ellos un menor de edad

Panamá- Dos personas heridas, entre ellas un menor de edad, fueron trasladadas de urgencia al Hospital Santo Tomás, víctimas de una balacera en Santa Ana.

El informe preliminar indica que se produjo un intercambio de disparos entre miembros de grupos pandilleriles rivales que operan en el sector, en medio del cual las personas resultaron baleadas.

Tras el hecho, un contingente de la Policía Nacional fue destacado a la zona conocida como La Pavita, punto donde se produjo el tiroteo.

Los uniformados esperan que, a través de las diferentes diligencias que se adelantan, se pueda identificar a los pistoleros y dar con su paradero.

La investigación también debe determinar si los heridos son víctimas inocentes o si están involucrados en el suceso.

Por el momento se desconoce el estado de los heridos.