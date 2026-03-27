Sucesos - 27/3/26 - 12:09 PM

Golpean y despojan de su pistola a vigilante: Policía captura 1 asaltante

Los delincuentes, tras cometer el delito, escaparon del lugar en una motocicleta, pero uno de ellos, de 21 años, no logró ir muy lejos, ya que la Policía Nacional, tras recibir la alerta, logró aprehenderlo.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Dos sujetos asaltaron a un agente de seguridad que prestaba servicio en un edificio ubicado en Betania y golpearon para despojarlo de su arma de reglamento.

Los delincuentes, tras cometer el delito, escaparon del lugar en una motocicleta, pero uno de ellos, de 21 años, no logró ir muy lejos, ya que la Policía Nacional, tras recibir la alerta, logró aprehenderlo.

El agente de seguridad tuvo que ser atendido por paramédicos, pues fue golpeado por los sujetos mientras lo despojaban de su arma.

Durante la acción operativa, los uniformados también lograron ubicar y decomisar un arma de fuego calibre 38 con municiones. Asimismo, localizaron abandonada —cerca del edificio que custodiaba la víctima— la motocicleta utilizada por los facinerosos para cometer el ilícito.

Mientras la Policía Nacional continúa con la búsqueda del otro ladrón, el sospechoso que fue aprehendido quedó a órdenes de las autoridades correspondientes.

 

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