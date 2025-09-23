Desarticulan organización delictiva dedicada al 'phishing'

Panamá- Dos integrantes de una organización delictiva dedicada a cometer delitos financieros en perjuicio de entidades bancarias fueron aprehendidos en un operativo conjunto de la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Las diligencias de allanamiento para desarticular este grupo se efectuaron en la avenida Simón Bolívar y en el corregimiento de 24 de Diciembre.

En el curso de la investigación, denominada 'Operación Entramado', las autoridades también decomisaron equipos tecnológicos que formarán parte de las evidencias del caso.

Mediante la investigación se estableció que los sospechosos utilizaban la técnica de phishing, enviando enlaces maliciosos para obtener datos de terceros y, posteriormente, presentar documentos falsificados con el fin de solicitar y recibir préstamos bancarios de manera fraudulenta.

Las autoridades judiciales han cuantificado preliminarmente un perjuicio económico superior a 80 mil dólares, pero no descartan que esta cantidad pueda incrementarse conforme avancen las investigaciones, las cuales continúan en desarrollo.