Desmantelan parking en La Chorrera: Incautan fusil y detienen 11 personas

Panamá- La Policía Nacional (PN) puso fin en la noche de este domingo a un improvisado parking que se realizaba en el sector de Los Guayacanes, corregimiento de Herrera, distrito de La Chorrera, y en el cual se calcula que estaban presentes aproximadamente 200 personas.

Durante la acción policial fueron aprehendidas 11 personas, entre ellas un ciudadano de nacionalidad colombiana. Además, se incautaron cuatro armas de fuego, entre ellas un fusil de asalto con su cargador y municiones.

El comisionado Adolfo Pérez, jefe de la Décima Zona de Policía de Panamá Oeste, confirmó que tres de las pistolas incautadas estaban en poder de varias personas que intentaban salir del área en un automóvil.

Indicó que el fusil de asalto fue recuperado dentro de un herbazal, donde fue arrojado por un hombre que se dio a la fuga y que fue capturado minutos después.

Agregó que algunas de las personas aprehendidas mantienen antecedentes policiales por casos anteriores en los que se han visto implicados.