Sucesos - 27/10/25 - 04:07 PM

Desmantelan parking en La Chorrera: Incautan fusil y detienen 11 personas

Durante la acción policial fueron aprehendidas 11 personas, entre ellas un ciudadano de nacionalidad colombiana. Además, se incautaron cuatro armas de fuego, entre ellas un fusil de asalto con su cargador y municiones.

 

Por: Eric Montenegro Crítica -

Panamá- La Policía Nacional (PN) puso fin en la noche de este domingo a un improvisado parking que se realizaba en el sector de Los Guayacanes, corregimiento de Herrera, distrito de La Chorrera, y en el cual se calcula que estaban presentes aproximadamente 200 personas.

Durante la acción policial fueron aprehendidas 11 personas, entre ellas un ciudadano de nacionalidad colombiana. Además, se incautaron cuatro armas de fuego, entre ellas un fusil de asalto con su cargador y municiones.

El comisionado Adolfo Pérez, jefe de la Décima Zona de Policía de Panamá Oeste, confirmó que tres de las pistolas incautadas estaban en poder de varias personas que intentaban salir del área en un automóvil.

Indicó que el fusil de asalto fue recuperado dentro de un herbazal, donde fue arrojado por un hombre que se dio a la fuga y que fue capturado minutos después.

Agregó que algunas de las personas aprehendidas mantienen antecedentes policiales por casos anteriores en los que se han visto implicados.

Te puede interesar

Incautan cargamento de droga oculto en contenedor con destino a Australia

Incautan cargamento de droga oculto en contenedor con destino a Australia

 Octubre 27, 2025
Desmantelan parking en La Chorrera: Incautan fusil y detienen 11 personas

Desmantelan parking en La Chorrera: Incautan fusil y detienen 11 personas

 Octubre 27, 2025
Último adiós a Ámbar: Víctima mortal de la explosión en Alsacia Towers

Último adiós a Ámbar: Víctima mortal de la explosión en Alsacia Towers

 Octubre 27, 2025
Se filtra identidad de la víctima de la 24 de Diciembre y detalles del crimen

Se filtra identidad de la víctima de la 24 de Diciembre y detalles del crimen

 Octubre 27, 2025
Fallece tercera víctima de brutal choque contra árbol en Penonomé

Fallece tercera víctima de brutal choque contra árbol en Penonomé

 Octubre 27, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas