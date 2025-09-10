Desmantelan red infiltrada en DGI que estafó $11 millones al Estado

Panamá- Seis personas —entre ellas un funcionario de la Dirección General de Ingresos (DGI) y al menos dos mujeres— fueron aprehendidas en medio de un operativo realizado por las autoridades para desarticular un grupo delictivo vinculado a delitos de peculado, blanqueo de capitales e informáticos.

Según confirmó la Policía Nacional, la entidad, en conjunto con el Ministerio Público, llevó a cabo la Operación Publicano en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera y Los Santos.

Durante las diligencias de allanamiento realizadas en las casas de los sospechosos detenidos, las autoridades también decomisaron documentos, equipos tecnológicos, una residencia y tres vehículos.

Los indiciados, presuntamente, forman parte de un grupo de personas que se dedica a manipular la plataforma digital del sistema tributario, e-Tax de la DGI, borrando el historial de tributos pendientes de pago y pasándolo a empresas que ya habían cerrado o se habían ido a la bancarrota, ocasionando una lesión económica al Estado que supera los 11 millones de dólares.

Se conoció, además, que algunos miembros de este grupo se encargaban de contactar a las empresas morosas y, por una cantidad de dinero que no fue especificada, les ofrecían borrarles el historial, ya que no cumplían con los requisitos exigidos por la ley.

Se espera que los seis aprehendidos sean presentados entre mañana y el viernes ante un juez de garantías, quien deberá declarar legal la aprehensión, dar por presentada la formulación de la imputación y establecer la medida cautelar que deberán cumplir mientras dure la investigación en curso.