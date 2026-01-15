Desperfecto eléctrico causó incendio en el lujoso Bayfront Tower

Panamá- Un desperfecto eléctrico en una conexión fue establecido como la causa preliminar del incendio estructural en uno de los apartamentos del piso 17 del edificio Bayfront Tower, ubicado en la avenida Balboa, en el corregimiento de Bella Vista.

"Las diligencias continúan con el fin de determinar de manera concluyente las causas del incidente", aseguró este jueves el Departamento de Investigación de Incendios y Explosiones del Cuerpo de Bomberos, entidad a la que le correspondió ayer atender la emergencia que, afortunadamente, no dejó víctimas, quemados ni afectados por el humo.

La emergencia, que se reportó alrededor de las 5:30 de la tarde de ayer, fue atendida por unas 30 unidades del Cuerpo de Bomberos de las estaciones Calidonia, Balboa, Carrasquilla y Betania.

Para ingresar al apartamento afectado, los "camisas rojas" tuvieron que realizar una entrada forzada, ya que la puerta era de seguridad y no había nadie dentro, porque el dueño vive en el exterior y solo una persona le da mantenimiento, pero no habita en el lugar.

Los residentes de todo el edificio fueron evacuados ayer de forma preventiva mientras los bomberos efectuaban las labores de extinción.

Hernán Córdoba, jefe de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi), detalló que el edificio no cuenta con instalaciones de gas, ya que todo el sistema que utilizan es eléctrico.

Ayer residentes del edificio aseguraron que la alarma de incendios no se activó y que algunos se percataron de lo que pasaba cuando sintieron el humo entrando a sus apartamentos.