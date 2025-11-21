Sucesos - 21/11/25 - 10:23 AM

Detención provisional para dos hombres tras asesinato de joven en San Miguelito

Por: Redacción / Web -

 

La Fiscalía Homicidio y Femicidio de San Miguelito logró la medida cautelar de detención provisional para dos hombres por los delitos de homicidio doloso agravado en perjuicio de un hombre, posesión ilícita de arma de fuego y asociación ilícita para delinquir.

El hecho en horas de la noche del pasado  el 17 de noviembre de 2025, en el sector Enrique Plata, Torrijos Carter, cuando los imputados junto a un menor de edad, realizaron 9 detonaciones contra José Luis Pacheco Caballero, de 26 años, causándole la muerte.  El joven fue trasladado al Centro de Salud de Torrijos Carter, donde el médico de turno dictaminó su fallecimiento.


Los imputados, incluyendo al menor de edad fueron aprehendidos minutos después de cometer el crimen por unidades de la Policía Nacional.

