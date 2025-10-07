Detenido por tocar sexualmente a su hija menor

La perversión sexual no tiene límites. Este es el caso de un hombre de 52 años de edad, que en vez de cuidar a sus hijos, a una de ellas, la tocaba con intención sexual, en un hecho aberrante en el distrito Omar Torrijos Herrera, en la Costa Abajo de Colón.

Una vez que conocieron estos hechos, funcionarios de la Fiscalía Superior de Adolescentes de la provincia de Colón y la Comarca Guna Yala atendió el caso e iniciaron los procedimientos para proteger a la menor de edad y poner bajo las rejas a este padre de familia.

De acuerdo con la investigación judicial, el padre cometió esta conducta sexual en contra de su propia hija en los años 2023 y 2024, en el distrito Omar Torrijos Herrera, provincia de Colón.

El padre “sátiro” hizo tocamientos no consentidos en perjuicio de su hija, quien ese momento tenía solo 13 años de edad.

Por lo que él, fue llevado ante la justicia del Sistema Penal Acusatorio donde primero se declaró legal la aprehensión, de este sujeto.

En la misma audiencia inicial, se dio por presentada la formulación de imputación por parte del Tribunal de Garantías y se ordenó su detención por los riesgos procesales establecidos por el Ministerio Público por el delito de actos libidinosos.

Esta malsana práctica se realiza en las comunidades campesinas e indígenas, muchos de los casos quedan impunes, ante el silencio de las víctimas mediante amenazas que reciben o la denuncia de las personas que saben de la situación y no dan conocimiento a las autoridades judiciales.