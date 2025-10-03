Detienen a hombre vinculado a homicidio ocurrido en 2017 en David

Un hombre de 31 años fue detenido tras mantenerse vigente un oficio de conducción emitido por la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de Chiriquí, en relación con un caso de homicidio agravado ocurrido en 2017 en el mercadito Chen, ubicado en la barriada San Cristóbal, distrito de David.

La aprehensión se dio durante una diligencia de allanamiento realizada por unidades de Inteligencia Policial de Chiriquí, en coordinación con el Ministerio Público, en una residencia situada en el sector de Retorno.

Según las investigaciones, el crimen ocurrió en horas de la noche, cuando la víctima, Kalis Samudio Castillo, recibió cinco disparos mientras se encontraba en la parte frontal del minisúper Chen, a bordo de su bicicleta.

Una de las principales evidencias del caso fue el video captado por una cámara de vigilancia ubicada en el exterior del establecimiento.

En las imágenes se observa a la víctima conversando con dos personas en la entrada del local, cuando un hombre se le acerca, extrae un arma de fuego y le dispara a quemarropa antes de huir del lugar.

Por este homicidio, dos personas —entre ellas un exbeisbolista chiricano— fueron condenadas: uno a doce años y otro a seis años de prisión.