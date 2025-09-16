Docente de inglés imputada por maltrato en Veraguas

Un nuevo escándalo educativo sacude a Veraguas. Una profesora de inglés del Instituto Urracá de Santiago fue llevada ante el Sistema Penal Acusatorio tras denuncias por presunto maltrato al menor.

La fiscalía de familia le imputó cargos y le aplicó como medida cautelar el reporte cada 30 días ante las autoridades, mientras avanzan las investigaciones que podrían extenderse por seis meses.

El caso, que se mantiene en reserva por tratarse de menores de edad, ha causado indignación en padres de familia y estudiantes, quienes exigen medidas inmediatas para que los jóvenes no pierdan clases.



El Ministerio de Educación analiza reemplazos para garantizar la continuidad académica en la materia de inglés.