Dos adultos mayores graves tras quedar atrapados en llamas

Panamá- Dos adultos mayores resultaron afectados la madrugada de este domingo cuando la casa en la que se encontraban se incendió.

La alerta se dio a las 5:00 a.m., cuando el Cuerpo de Bomberos de Colón atendió el llamado de esta emergencia en la comunidad La Cresta, en el corregimiento de Cristóbal, en la provincia de Colón.

Al llegar los camisas rojas a la vivienda, situada en la calle Los Rosales, se percataron del incendio y procedieron a brindar atención a los dos adultos mayores.

Uno de los adultos mayores presentaba quemaduras de consideración en gran parte de su cuerpo, mientras que el otro sufría de sofocación por humo.

Ambos fueron atendidos por paramédicos del Servicio de ambulancia 911, quienes los trasladaron a un cuarto de urgencias para continuar con su tratamiento.