Atropello mortal en Boquete: residentes denuncian exceso de velocidad en zona

Panamá- El joven Orlando Miranda, de tan solo 18 años, murió atropellado a eso de la 1:00 de la madrugada de este domingo, en la avenida Belisario Porras, Bajo Boquete (Chiriquí). justo frente a la biblioteca Pública de Boquete.

Por el momento se desconoce si la víctima cruzaba la vía, caminaba por la orilla o en medio de la calzada cuando fue mortalmente atropellada por un vehículo que circulaba en dirección hacia la ciudad de David.

El cadáver quedó tendido a un costado de la vía, mientras que el conductor del vehículo permaneció en la escena esperando que las autoridades efectuaran las diligencias correspondientes.

Residentes del área, al enterarse del fatal suceso, salieron de sus casas para presenciar la escena. También denunciaron que los conductores que circulan por el área lo hacen a exceso de velocidad, pese a saber que Boquete es una región turística en donde mucha gente camina y que las aceras a veces son inexistentes.