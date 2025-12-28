Sucesos - 28/12/25 - 11:48 AM

Lanchas con 922 paquetes de droga son incautadas en Archipiélago de las Perlas

Dos hombres fueron aprehendidos este domingo transportando 11 sacos que en su interior contenían 300 paquetes de presunta sustancia ilícita en una lancha al sureste de Isla del Rey

 

Panamá- Seis personas aprehendidas, 922 paquetes de presunta droga incautados y dos lanchas aseguradas fue el resultado de dos operaciones aeronavales adelantadas en el Archipiélago de las Perlas, ubicado en el océano Pacífico, área Oriental.

Según confirmó el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), este domingo, dos hombres fueron aprehendidos este domingo transportando 11 sacos que en su interior contenían 300 paquetes de presunta sustancia ilícita en una lancha al sureste de Isla del Rey, Archipiélago de las Perlas.

Aunque los tripulantes intentaron darse a la fuga, fueron interceptados por los navales con el alijo de droga en el navío.

Por otra parte, ayer, los uniformados retuvieron a cuatro tripulantes a bordo de una embarcación en la cual transportaban 622 paquetes de supuesta droga, al sur de Punta Coco, en el Archipiélago de las Perlas.

Tras las dos operaciones, el Senan coordinó con la Fiscalía de Drogas para el traslado de los tripulantes, el alijo y las lanchas hasta la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino, ubicada en Rodman (Arraiján), donde se verificó y contabilizó la droga. Todo quedó a órdenes de la Fiscalía para la judicialización de ambos casos.

En lo que va del año 2025, el Senan ha incautado 64,500 paquetes de presunta sustancia ilícita, en medio de 133 operaciones antidrogas.

