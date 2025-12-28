Peatón fallece en el acto tras ser embestido por camioneta

Panamá- Un hombre, cuya identidad se desconoce por el momento, murió luego de ser atropellado por una camioneta de color blanco en la vía Tocumen (vía Domingo Díaz), a metros de la estación Don Bosco y frente a una plaza comercial.

Antes de la medianoche del sábado, el vehículo impactó a la víctima con la esquina delantera derecha, al parecer cuando este intentaba cruzar la vía.

Producto del fuerte impacto, la víctima murió en el acto, mientras que la camioneta terminó con serios daños en el punto de colisión y en el parabrisas.

Al lugar se presentaron peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), así como unidades de tránsito para investigar el caso y efectuar el levantamiento del cuerpo.