Sucesos - 28/12/25 - 10:12 AM

Peatón fallece en el acto tras ser embestido por camioneta

Antes de la medianoche del sábado, el vehículo impactó a la víctima con la esquina delantera derecha, al parecer cuando este intentaba cruzar la vía.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un hombre, cuya identidad se desconoce por el momento, murió luego de ser atropellado por una camioneta de color blanco en la vía Tocumen (vía Domingo Díaz), a metros de la estación Don Bosco y frente a una plaza comercial.

Producto del fuerte impacto, la víctima murió en el acto, mientras que la camioneta terminó con serios daños en el punto de colisión y en el parabrisas.

Al lugar se presentaron peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), así como unidades de tránsito para investigar el caso y efectuar el levantamiento del cuerpo.

 

