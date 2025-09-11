Sucesos - 11/9/25 - 10:11 AM

Ejecutan hombre de varios tiros en la cabeza en La Feria

El occiso se encontraba en una multifamiliar de este populoso residencial cuando fue atacado por un pistolero que realizó varios disparos.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Alejandro González Sánchez (38 años), fue asesinado la mañana de este jueves 11 de julio en la comunidad de La Feria, también conocida como Los Lagos, en el corregimiento de Cristóbal Este, en la provincia de Colón.

Se señala que el occiso se encontraba en una multifamiliar de este populoso residencial cuando fue atacado por un pistolero que realizó varios disparos. El hecho generó pánico entre las personas que salían para tomar el autobús para dirigirse a sus puestos de trabajo y otros destinos.

González Sánchez fue auxiliado y trasladado hacia el cuarto de urgencias del Complejo Hospitalario Dr. Manuel Amador Guerrero para recibir atención médica. Posteriormente, se dio a conocer que ya no presentaba signos vitales. De manera extraoficial se conoció que los disparos los recibió en la cabeza.

El lugar donde ocurrió el hecho violento fue acordonado con cinta amarilla mientras se procesaba la escena del crimen para recabar indicios, pruebas y otros elementos que ayuden con la investigación judicial.

Se procede con la investigación de este segundo homicidio en menos de 24 horas en la provincia de Colón.

Con este crimen, la cifra de fallecidos por violencia en esta región del país se elevó a 74.

