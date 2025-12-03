Sucesos - 03/12/25 - 04:53 PM

Encierran a taxista en el maletero de su propio auto durante asalto en Colón

Según las primeras investigaciones, los delincuentes se hicieron pasar por pasajeros y, durante el trayecto, sometieron al conductor. Luego lo encerraron en el maletero.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Una investigación sigue abierta por un caso de privación de libertad contra un taxista en la provincia de Colón, ocurrido la noche del martes. El hecho se inició cuando se alertó a la Policía Nacional sobre una posible privación de libertad en las afueras de la ciudad.

Las autoridades realizaron un rápido operativo en las comunidades de Cristóbal, Cristóbal Este y Cativá para dar con el paradero del conductor y su vehículo, con matrícula 3T-1473. Finalmente, en la comunidad de La Represa, se encontró el taxi abandonado.

Al revisar el automóvil, los agentes detectaron movimiento en el maletero y, al abrirlo, encontraron al taxista, quien estaba visiblemente afectado por el incidente. 

Según las primeras investigaciones, los delincuentes se hicieron pasar por pasajeros y, durante el trayecto, sometieron al conductor. Luego lo encerraron en el maletero. Sin embargo, al notar su desaparición, los compañeros del taxista activaron una alarma e iniciaron su búsqueda, la cual fue apoyada por la Policía Nacional. Ante el despliegue policial, los delincuentes se vieron acorralados y abandonaron el taxi en La Represa, logrando darse a la fuga.

Este tipo de hechos delictivos reflejan un modus operandi donde los delincuentes toman taxis o vehículos particulares para luego utilizarlos en la comisión de robos.

Te puede interesar

¡Le cayeron! Aprehenden a mujer tras golpear a su bebé de un año

¡Le cayeron! Aprehenden a mujer tras golpear a su bebé de un año

 Diciembre 03, 2025
Encierran a taxista en el maletero de su propio auto durante asalto en Colón

Encierran a taxista en el maletero de su propio auto durante asalto en Colón

 Diciembre 03, 2025
Imputan a exfuncionarios de Chepo por peculado agravado con fondos del PDIS

Imputan a exfuncionarios de Chepo por peculado agravado con fondos del PDIS

 Diciembre 03, 2025
Cuartel David Brandon: Epicentro de la lucha contra los incendios forestales

Cuartel David Brandon: Epicentro de la lucha contra los incendios forestales

Diciembre 03, 2025
Un muerto y un herido en hechos violentos en Ave. Nacional y Pueblo Nuevo

Un muerto y un herido en hechos violentos en Ave. Nacional y Pueblo Nuevo

 Diciembre 03, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza
Hombre agrede brutalmente a mujer en La Chorrera

Hombre agrede brutalmente a mujer en La Chorrera
Escucharlo fue suficiente para salvarle la vida en el Puente de las Américas

Escucharlo fue suficiente para salvarle la vida en el Puente de las Américas
Desarticulan banda que violaba, robaba y extorsionaba saloneras y masajistas

Desarticulan banda que violaba, robaba y extorsionaba saloneras y masajistas
Ráfaga de plomo mata a uno; hiere a 4, entre ellos un niño de 5 años

Ráfaga de plomo mata a uno; hiere a 4, entre ellos un niño de 5 años