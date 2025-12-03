Encierran a taxista en el maletero de su propio auto durante asalto en Colón

Panamá- Una investigación sigue abierta por un caso de privación de libertad contra un taxista en la provincia de Colón, ocurrido la noche del martes. El hecho se inició cuando se alertó a la Policía Nacional sobre una posible privación de libertad en las afueras de la ciudad.

Las autoridades realizaron un rápido operativo en las comunidades de Cristóbal, Cristóbal Este y Cativá para dar con el paradero del conductor y su vehículo, con matrícula 3T-1473. Finalmente, en la comunidad de La Represa, se encontró el taxi abandonado.

Al revisar el automóvil, los agentes detectaron movimiento en el maletero y, al abrirlo, encontraron al taxista, quien estaba visiblemente afectado por el incidente.

Según las primeras investigaciones, los delincuentes se hicieron pasar por pasajeros y, durante el trayecto, sometieron al conductor. Luego lo encerraron en el maletero. Sin embargo, al notar su desaparición, los compañeros del taxista activaron una alarma e iniciaron su búsqueda, la cual fue apoyada por la Policía Nacional. Ante el despliegue policial, los delincuentes se vieron acorralados y abandonaron el taxi en La Represa, logrando darse a la fuga.

Este tipo de hechos delictivos reflejan un modus operandi donde los delincuentes toman taxis o vehículos particulares para luego utilizarlos en la comisión de robos.