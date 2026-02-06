Entregan a niña de 10 años tras días de disputa familiar

Una disputa familiar que mantuvo en vilo a parientes y autoridades en la provincia de Los Santos dio un giro la tarde de ayer, luego de que una niña de 10 años fue entregada formalmente a su madre por su abuela materna y su padre, quienes la mantenían bajo custodia.

De acuerdo con la información recabada, la menor no residía de forma permanente con su madre, sino que había permanecido bajo el cuidado de su abuela materna, quien era la principal responsable de su crianza cotidiana.

Tras varios días de gestiones legales, la abuela y el padre acudieron a la Fiscalía, donde ya se habían iniciado trámites relacionados con la situación de la menor tres días antes de que se conociera el caso.

Según se informó, que la abuela materna se presentó voluntariamente para hacer entrega de la niña, en un proceso en el que también participó el padre, identificado como Vidal Jaén.

Finalmente, la menor se retiró del lugar en compañía de su madre, marcando un nuevo capítulo en la dinámica familiar y quedando el caso bajo el seguimiento de las autoridades competentes para garantizar el bienestar de la menor.

Fuentes cercanas al caso indican que las instituciones correspondientes continúan evaluando la situación para asegurar que se respeten los derechos de la menor y se mantenga su estabilidad emocional en medio del proceso.

Este situación se conoció ayer, luego de que la Katherine Gaitán, denunció ante varios medios de comunicación, que desde el 17 de enero no ha visto a su hija, luego de que su propia madre se la entregó al padre, quien, presuntamente, después de eso, se negó a regresarla, pese a existir reportes policiales por desacato.

“Que hagan todas las investigaciones que tengan que hacer, pero por favor que me devuelvan a mi hija… yo necesito verla, no sé dónde está ni cómo está”, suplicó la mujer, visiblemente afectada.

Gaitán afirmó contar con un documento legal que la acredita como responsable de la guarda y crianza de la pequeña. Sin embargo, denunció que había tocado las puertas del Juzgado de Niñez y Adolescencia, la Fiscalía y la Policía Nacional sin obtener una respuesta que le permita reencontrarse con su hija, hasta que ayer fue devuelta.

La madre aseguró que su difícil situación económica le impidía contratar un abogado para acelerar el proceso, mientras los días pasaban y la preocupación crecía.