Doble operativo en Veraguas: recuperan cadáver y buscan desaparecido

Panamá- El cadáver de un adulto mayor, de casi 80 años, fue recuperado este jueves flotando en las aguas del río Cobre, a la altura de la comunidad La Ortiga, ubicada en el distrito de Las Palmas, provincia de Veraguas.

Unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) de la base Soná, tras recibir el llamado de alerta, se presentaron a la orilla del río y, tras corroborar la información, procedieron a la extracción del cadáver del agua.

Se informó que, por el momento, se desconoce la identidad de la víctima y que no se mantienen reportes de personas desaparecidas en La Ortiga.

Por otra parte, el Sinaproc mantiene la búsqueda de un hombre de unos 60 años, que fue visto por última vez hace 5 días por vecinos de la comunidad de El Cebadero, ubicada en el del Suay, de Ponuga, corregimiento de Santiago Sur.

Se informó que los familiares del desaparecido presumen que sufre de alguna enfermedad y olvidó el camino de regreso a su casa.

Ante esta situación, el personal de Búsqueda y Rescate se movilizó hacia el área para el operativo de rastreo.







