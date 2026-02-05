Lista de 'Más Buscados' se reduce: capturan a alias 'Chebo' en Pedregal

Panamá- Jorge Ariel Caicedo Ábrego, alias “Chebo”, de 36 años, fue aprehendido este jueves en el sector 78 de Rana de Oro, ubicado en el corregimiento de Pedregal, ya que figura en la lista de los 'Más Buscados' por un homicidio ocurrido en 2024.

El allanamiento a la residencia en la que se escondía “Chebo” fue adelantado por la Policía Nacional de Don Bosco y personal del Ministerio Público. En medio de la diligencia también se aprehendió a otro sujeto que llevaba 6 meses de haber salido de la cárcel, tras pagar una condena por un homicidio.

Además, las autoridades ubicaron y decomisaron dentro del inmueble 3 armas de fuego (entre ellas un fusil M4 y 2 pistolas), cierta cantidad de la droga conocida como crispi, municiones varias, dos cargadores de fusil, dos cargadores de pistola, cuatro celulares y unos binoculares.

Al concluir la diligencia, tanto los aprehendidos como los indicios fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para los trámites legales correspondientes.

Caicedo era requerido desde el 3 de diciembre de 2024, por el homicidio Bladimir Alberto Herrera Cantoral, perpetrado el 25 de noviembre de ese mismo año, en el sector 78 de Rana de Oro, Pedregal, justo donde fue prehendido hoy.