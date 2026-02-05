Se escondía en Veracruz bien armado tras crimen de menor, pero lo capturan

Panamá- Una persona presuntamente vinculada a un caso de homicidio, registrado en el sector tres de La Esperanza, corregimiento de Veracruz, distrito de Arraiján, fue aprehendida hoy, informó el subcomisionado Frank Méndez, jefe de la Policía de la zona del canal.

El indiciado presuntamente participó en el ataque armado en donde falleció Dilan Becerra, de 17 años tras recibir un balazo en el tórax, y otro hombre de 22 recibió un impacto de bala en el muslo derecho.

Según las primeras investigaciones, este hecho de sangre que ocurrió a eso de las 2:30 de la madrugada del lunes, en la vía principal de Veracruz, guarda relación con rivalidades entre pandillas.

En medio de las acciones investigativas desarrolladas en el sector de El Palmar, en el corregimiento de Veracruz, unidades policiales lograron la aprehensión de una persona y el decomiso de un arma de fuego tipo fusil.



