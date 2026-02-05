Madre desesperada pide ayuda para encontrar a su hija

Panamá- Totalmente angustiada se encuentra la señora Katherine Gaitán desde el pasado 17 de enero, luego de que su madre le entregó a su hija de 10 años a su expareja y desde entonces no sabe nada de ella.

Esta madre asegura que, pese a que se lo ha solicitado, el hombre no quiere devolver a la niña, por lo que decidió interponer una denuncia ante el Juzgado de Niñez y Adolescencia de Los Santos y otras instancias, pero él ha incumplido las órdenes emitidas por estas dependencias.

Aseguró que ha intentado llamarlo en varias ocasiones, pero él no le contesta el celular y, si le escribe mensajes de texto, la deja "en visto".

Detalló que cuenta con la documentación que la acredita como la persona responsable de la guarda y crianza de la menor, pero aun así su expareja mantiene a su hija alejada de ella desde que se realizó el 'Desfile de las Mil Polleras' en Las Tablas.

Ya han pasado 20 angustiosos días en los que no sabe en dónde ni en qué condiciones se encuentra su pequeña hija, mientras sus hermanos no dejan de preguntar por ella.



