Exceso de velocidad termina en tragedia: un fallecido en accidente de Divalá

Panamá- Un hombre de unos 30 años, que iba como pasajero en un pequeño pick up blanco, murió este viernes, luego de que el vehículo chocara contra un objeto fijo en la vía principal de la comunidad de Las Mercedes, Divalá (Chiriquí).

Extraoficialmente se informó que el conductor del vehículo, supuestamente, iba a exceso de velocidad, lo que al parecer ocasionó que perdiera el control del volante, se saliera del camino y chocara de frente contra una alcantarilla y un poste del tendido eléctrico, que quedó inclinado tras el impacto.

Unidades del Cuerpo de Bomberos se presentaron al lugar y colaboraron en las acciones de extracción de los ocupantes del vehículo, los cuales fueron trasladados a los hospitales José Félix Espinoza (Bugaba) y Hospital Regional Rafael Hernández (David) en ambulancias del BCBRP, SUME 911 y la Caja de Seguro Social (CSS).

Lamentablemente, poco después del accidente se confirmó que uno de los pasajeros murió producto del politraumatismo que sufrió durante el choque.

La víctima no portaba documentos de identidad, por lo cual su cadáver será trasladado a la morgue judicial de David como desconocido.



