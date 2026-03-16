Patrullaje marítimo en Jaqué: Dos detenidos y embarcación asegurada con droga

Panamá- Dos hombres fueron aprehendidos en el litoral Pacífico de Jaqué, provincia de Darién, transportando 50 paquetes de presunta marihuana en una embarcación de fibra de vidrio equipada con dos motores fuera de borda.

Los presuntos narcotraficantes fueron sorprendidos por unidades de antinarcóticos y del Batallón Central de Senafront durante un patrullaje marítimo que forma parte de la Operación "Escudo de Acero, fase 2" .

Además de los paquetes forrados con cinta adhesiva de color chocolate, los uniformados también ubicaron y decomisaron un teléfono satelital, dos teléfonos celulares y un GPS.

Una vez que los sospechosos y los indicios fueron trasladados a puerto seguro, junto con la embarcación, todo quedó a órdenes de la Fiscalía de Drogas para el inicio de la judicialización del caso.

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