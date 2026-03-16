Sucesos - 16/3/26 - 10:08 AM

Capturan a "Hueso" y a más de 15 pandilleros en Coclé

Este operativo fue ejecutado por la Policía Nacional (PN) y el Ministerio Público (MP) en los sectores de Farallón y Nuevo Farallón, del distrito de Antón, en la provincia de Coclé.

 

Por: Eric Montenegro / Crítica -

Panamá- Un sujeto identificado con el alias de "Hueso", señalado como cabecilla de la pandilla "Blindaje 7", y otros 19 integrantes de este grupo delincuencial fueron aprehendidos este lunes durante la ejecución de la operación antipandillas "Legado".

Este operativo fue ejecutado por la Policía Nacional (PN) y el Ministerio Público (MP) en los sectores de Farallón y Nuevo Farallón, del distrito de Antón, en la provincia de Coclé.

Según un informe policivo, 18 de las 19 personas que fueron aprehendidas en este procedimiento son presuntos integrantes de esta estructura pandilleril. En el operativo también resultó aprehendida una persona por el delito de posesión ilícita de armas de fuego.

Equipo tecnológico, un arma de fuego y municiones fueron incautados durante los allanamientos.

Esta operación representa un contundente golpe a las estructuras criminales que operan en la provincia de Coclé.

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