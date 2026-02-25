Sucesos - 25/2/26 - 11:26 AM

Exdirector de colegio Félix Olivares enfrentará proceso penal por peculado

Durante la audiencia, la jueza decidió acoger las solicitudes de la Fiscalía y dio por presentada la formulación de la imputación, ya que se presentaron suficientes evidencias que sustentan el hecho por el cual será investigado.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Cargo por el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado, le fue imputado este miércoles al exdirector encargado del Colegio Félix Olivares Contreras de David durante el año 2019.

Durante la audiencia, la jueza de garantías, Bienvenida Araúz Chavarría, decidió acoger las solicitudes de la Fiscalía y, tras escuchar los argumentos de las partes, dio por presentada la formulación de la imputación, ya que se presentaron suficientes evidencias que sustentan el hecho por el cual será investigado.

Esta causa penal inició en el año 2019, luego de que, tras una auditoría a las finanzas del plantel, se estableció que el exfuncionario, cuando fungía como director encargado, presuntamente malversó fondos destinados al centro educativo.


 

Te puede interesar

Guatemalteco protagoniza persecución al intentar escapar con narcocarga

Guatemalteco protagoniza persecución al intentar escapar con narcocarga

Febrero 25, 2026
"Actué para protegerme": Mujer que mató a su pareja alega legítima defensa

"Actué para protegerme": Mujer que mató a su pareja alega legítima defensa

 Febrero 25, 2026
Exdirector de colegio Félix Olivares enfrentará proceso penal por peculado

Exdirector de colegio Félix Olivares enfrentará proceso penal por peculado

 Febrero 25, 2026
Atropellan y matan a reconocida estilista en doble vía de acceso a Las Tablas

Atropellan y matan a reconocida estilista en doble vía de acceso a Las Tablas

 Febrero 25, 2026
Condena ejemplar: 42 años de prisión por robo y homicidio de taxista

Condena ejemplar: 42 años de prisión por robo y homicidio de taxista

 Febrero 25, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros

Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
No resistió: jóvenes apedrearon a un adulto mayor y murió

No resistió: jóvenes apedrearon a un adulto mayor y murió

ASEP le cae a agencias de Tigo y Más Móvil

ASEP le cae a agencias de Tigo y Más Móvil
Audiencia: Su pareja y primo la asesinó frente a sus tres pequeños hijos

Audiencia: Su pareja y primo la asesinó frente a sus tres pequeños hijos