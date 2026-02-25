Exdirector de colegio Félix Olivares enfrentará proceso penal por peculado

Panamá- Cargo por el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado, le fue imputado este miércoles al exdirector encargado del Colegio Félix Olivares Contreras de David durante el año 2019.

Durante la audiencia, la jueza de garantías, Bienvenida Araúz Chavarría, decidió acoger las solicitudes de la Fiscalía y, tras escuchar los argumentos de las partes, dio por presentada la formulación de la imputación, ya que se presentaron suficientes evidencias que sustentan el hecho por el cual será investigado.

Esta causa penal inició en el año 2019, luego de que, tras una auditoría a las finanzas del plantel, se estableció que el exfuncionario, cuando fungía como director encargado, presuntamente malversó fondos destinados al centro educativo.



