Menor de 13 años denuncia abusos sexuales de su padrastro; él quedó detenido

Panamá- Un hombre de 45 años, padrastro de una menor de 13 años, aprovechando su cercanía con la adolescente, abusó sexualmente de ella por más de tres meses seguidos.

La menor, al no soportar los abusos carnales a los que era sometida, habló y dio aviso a las autoridades judiciales.

La Fiscalía de Colón realizó las investigaciones y, el pasado 1 de febrero, el imputado fue aprehendido por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en el corregimiento de Buena Vista, en el área de la Transístmica de Colón.

De acuerdo con las pesquisas iniciales, este hombre efectuó los abusos entre los meses de noviembre y diciembre de 2023, y continuó en enero de 2024.

Durante la audiencia, la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala solicitó al Juzgado de Garantías la legalización de la aprehensión y la formulación de imputación, peticiones que fueron admitidas. En esa misma audiencia se decretó la medida cautelar de detención provisional por los delitos de violación agravada y actos libidinosos agravados.

El caso continúa su curso de investigación a cargo de la Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual y Violencia de Género de dicha Fiscalía Regional.



