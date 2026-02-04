Primer detenido por asesinato de dueño de fonda en la 24 de Diciembre

Panamá- El primer sospechoso del asesinato de Abel Bejarano Santamaría, de 62 años, ocurrido el pasado 7 de enero en medio de un robo a mano armada a su fonda 'Elda', ubicada en 24 de Diciembre, fue aprehendido este miércoles en ese mismo corregimiento.

Fue, mediante una diligencia de allanamiento y registro efectuada en el sector donde se escondía el hombre de 18 años, que el señalado como uno de los partícipes del robo a mano armada y homicidio, fue aprehendido por unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y de la Fiscalía.

Tras la captura, el sospechoso quedó a órdenes de la Fiscalía de Homicidios y Femicidios para ser presentado ante un juez de garantías para la judicialización del caso, por el cual aún falta por aprehender a otros dos involucrados.

Por el momento, la familia de Bejarano se encuentra a la espera de que las autoridades le notifiquen sobre la captura y sobre los trámites a seguir en la investigación del crimen de este hombre, descrito como honesto y trabajador, que dejó sola a su esposa.