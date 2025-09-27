Sucesos - 27/9/25 - 12:09 PM

Explosión en embarcación deja un muerto en el puerto de Vacamonte

De acuerdo con el coronel Delgado, se presume que la explosión fue provocada por trabajos de soldadura que se realizaban en la embarcación.

 

Por: Redacción / Web -

Un hombre perdió la vida este sábado tras una explosión ocurrida en una embarcación "Mariscos 12" en el puerto de Vacamonte, según confirmó el coronel Ángel Delgado, director nacional de Calamidades Conexas del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).

La emergencia fue atendida por unidades de la estación de bomberos de Nuevo Arraiján, quienes respondieron a la alerta recibida alrededor de las 10:45 a.m.

De acuerdo con el coronel Delgado, se presume que la explosión fue provocada por trabajos de soldadura que se realizaban en la embarcación. La Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos ha iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del incidente.

En redes sociales circula un video grabado por testigos del hecho, en el que se escucha una conversación que describe la magnitud del estallido: "¿Tú lo conocías? Es el que estaba con nosotros en la playa... Esa vaina sonó duro... ¿Qué va a aguantar, papá?"

Las autoridades coordinaron con el Ministerio Público para realizar el levantamiento del cuerpo y -con el proceso investigativo.

 

 Septiembre 27, 2025
