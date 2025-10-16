Explosión en PH Alsacia Towers deja tres heridos, entre ellos un menor

Una fuerte explosión registrada en horas de la madrugada de este jueves en el complejo residencial Alsacia Towers, ubicado en Tumba Muerto, dejó un saldo de tres personas heridas, entre ellas un menor de edad.

El incidente ocurrió a las 3:06 a.m. en el apartamento 13-06, piso 13 de la torre 1, movilizando de inmediato a unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), con apoyo de las estaciones de San Miguelito, Betania y Carrasquilla.



La operación incluyó labores de búsqueda, rescate y evacuación coordinadas con la Policía Nacional, afectando a residentes de las tres torres principales del complejo.

Los heridos fueron identificados como:

Una mujer de 62 años, con quemaduras de segundo grado en el 40% de su cuerpo.

Una mujer de 37 años, con aproximadamente el 70% de su superficie corporal afectada.

Un niño de 9 años, con quemaduras en el 21% de su cuerpo.

Los afectados fueron estabilizados en el lugar por personal del BCBRP y del SUME 911, y posteriormente trasladados a centros hospitalarios para su atención especializada.

En el sitio también se presentaron funcionarios de la empresa eléctrica, la compañía de gas, la administración del PH, así como equipos de criminalística, quienes iniciaron las investigaciones para determinar las causas de la explosión. La zona permanece acordonada por motivos de seguridad.

El equipo de emergencia se mantiene operativo en el área, mientras se continúa con las labores de verificación estructural y atención a los afectados.