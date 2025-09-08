Sucesos - 08/9/25 - 02:11 PM

Falla frena audiencia contra médico acusado de violar menor

Esta audiencia de solicitudes múltiples debía realizarse en el Sistema Penal Acusatorio de Panamá Oeste en horas de la mañana de hoy, lunes.

 

Por: Eric Montenegro Crítica -

Panamá- Una falla en el sistema de enlace para audiencias virtuales impidió al equipo legal del Ministerio Público y a abogados realizar la audiencia en contra de un médico por el presunto delito de violación agravada en perjuicio de una menor de 14 años.

El galeno implicado cometió el presunto delito mientras atendía consultas de medicina general en el hospital Nicolás A. Solano, en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, en 2024.

La víctima, una menor de 14 años en situación de discapacidad, había acudido al hospital Nicolás A. Solano junto a su madre, pero al entrar ambas al consultorio, el médico le solicitó a la madre de la menor que saliera.

Aprovechándose de la indefensión de la menor, el galeno agredió sexualmente a la menor de edad dentro del consultorio.

Este galeno, en la actualidad, se encuentra detenido en un centro penitenciario, ya que en marzo de 2025 se le acusó por un delito similar en contra de una mujer que también acudió en busca de atención médica en el Hospital Nicolás Solano.

En este otro caso, el juez de garantías de Panamá Oeste, Óscar Carrasquilla, imputó al galeno el delito contra la libertad e integridad sexual: violación agravada.

